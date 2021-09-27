Украина выразила протест из-за соглашения между Россией и Венгрией о поставках газа. Он будет идти в обход украинской ГТС

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы.

Об этом пишет пресс-служба МИД.

«Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы», — отмечают в ведомстве.

Там подчеркнули, что такое решение Венгрии является политическим, экономически необоснованным и таким, что не соответствует Договору о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Поэтому МИД отменяет заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также обратится к Еврокомиссии с просьбой проанализировать соглашение на соответствие европейскому законодательству.

В то же время, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон допустил, что этот контракт может привести к сокращению или полной остановке транзита газа из России в Венгрию через Украину.

«Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, Газпром запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительного дальнейшего сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через Украину», — считает он.