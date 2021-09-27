Президент Южной Кореи предложил не есть мясо собак

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Janne Wittoeck / Flickr

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил запретить употреблять в пищу мясо собак, что является традиционной практикой для страны, но становится проблемой для международного сообщества. В стране все еще функционируют собачьи фермы, где некоторые породы выращивают для еды.

Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление офиса президента.

«Не пора ли разумно подумать о запрете на потребление мяса собак?», — спросил Мун у премьер-министра страны во время еженедельной встречи, которая состоялась в понедельник, 27 сентября.

Мясо собак уже давно является частью южнокорейской кухни, в стране ежегодно съедают около 1 миллиона собак. Однако в последнее время количество съеденных собак снизилось, поскольку их чаще заводят в качестве домашних любимцев, а не как скот. Также для молодого поколения это в определенной степени табу. Кроме этого, давление со стороны активистов по защите прав животных нарастает.

Индустрия домашних животных в Южной Корее находится на подъеме, и растет число людей, которые живут с собаками дома, в том числе и президент. У него в резиденции есть несколько собак, одну из них он спас после вступления в должность.

В Южной Корее есть закон о защите животных, который направлен в основном на предотвращение жестокого забоя собак и кошек, но не запрещает само потребление их мяса. В 2018 году — в преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане — власти Южной Кореи приняли «жестокие меры» против собачьих ресторанов — заведения попросили на период Олимпиады не продавать такие блюда и предложили компенсации (из 12 на это согласились 2).