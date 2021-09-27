Победу на выборах в Бундестаг получили социал-демократы. Они уже отказались идти в коалицию с партией Меркель

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В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Бундестага.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест.

На третьем месте партия «Союз-90/Зеленые» — 14,8% голосов или 118 мест.

Также в Бундестаг проходят «Свободная демократическая партия» (СвДП) — 11,5% (92 места), «Альтернатива для Германии» — 10,3% (83 места).

«Левая партия» получила 4,9% голосов и не преодолела 5-процентный барьер, но все-таки вошла в парламент, поскольку выиграла два избирательных округа в Берлине и один в Лейпциге. Всего в Бундестаге будет 39 представителей политсилы.

Лидер СДПГ Олаф Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией действующего канцлера Ангелы Меркель — блоком ХДС/ХСС, передает Reuters.

«Избиратели очень четко высказались... Они усилили три партии — социал-демократов, «зеленых» и СвДП... Граждане этой страны дали четкий мандат — эта тройка должна сформировать следующее правительство», — подчеркнул он.

Отметим, в Бундестаге будет 735 депутатов, для формирования правительства нужно собрать коалицию из минимум 368 мандатов. Если СДПГ сумеет договориться о создании коалиции с «Зелеными» и «Свободной демократической партией», то провластный блок получит большинство в 416 мандатов.

Ранее Лашет также заверил, что сделает «все возможное для формирования федерального правительства во главе» с ХДС/ХСС. По его мнению, голоса избирателей за консервативный блок — «это голоса против федерального правительства левого толка», а самой Германии нужна «коалиция будущего, которая модернизирует страну».