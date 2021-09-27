В Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов

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Twitter / Michele Lapini

Жители Сан-Марино поддержали на референдуме легализацию абортов. За такое решение высказались 77% принявших участие.

Об этом пишет The Associated Press.

Явка на референдуме составила 41%. Против легализации проголосовали 22,7%. Люди поддержали предложение, что женщина имеет право сделать аборт в первые 12 недель беременности. После этого периода аборт тоже можно будет сделать в случае существования угрозы для жизни женщины.

Аборты в Сан-Марино запретили еще в 1865 году. Из-за этого многие женщины ездили для этого в итальянские больницы, где узаконили аборты с 1978 года. Для того, чтобы запустить процедуру референдума местные собрали 3 тысячи подписей. Теперь парламент страны должен принять соответствующий закон.