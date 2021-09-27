В Исландии пересчитали голоса на выборах в парламент: женщины не получат большинство мест
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Flickr / Ingvild Sommer
В Исландии после повторного пересчета голосов на парламентских выборах оказалось, что в альтинге, как и раньше, будет больше мужчин.
Об этом сообщила исландская государственная телерадиокомпания RÚV.
По данным повторного пересчета, в парламент прошли 30 женщин и 33 мужчины. Ранее сообщалось о 33 женщинах и 30 мужчинах.
Национальная избирательная комиссия до сих пор не опубликовала результаты на своем сайте.
Между тем, депутаты нескольких партий требуют еще раз пересчитать голоса в ряде округов, поскольку после повторного пересчета распределение мандатов между конкретными членами партий сильно изменилось.