В Одесской области четыре полицейских попали в ДТП: автомобиль врезался в опору моста

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Пресс-служба КГГА

В Одесской области в поселке Тарутино машина с полицейскими попала в ДТП, пострадали четыре правоохранителя.

Об этом сообщили в Болградском районном управлении полиции Одесской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в опору моста.

В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров — сотрудники местного отделения полиции, которые находились вне службы: 21-летняя полицейская получила переломы челюсти и ключицы, остальных отпустили лечиться дома.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.