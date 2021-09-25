В Англии вдоль рек высадят 3 миллиона деревьев, что позволит существовать там бобрам

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В Англии вдоль рек высадят более трех миллионов деревьев в рамках создания «бобровых буферов», которые позволят грызунам и другим животным существовать.

Об инициативе про деревья говорится в сообщении британского правительства от субботы, 25 сентября, а про бобров пишет The Times.

Новый лесной массив также поможет улучшить качество воды, ведь заблокирует сток загрязняющих веществ из ферм, и снизит риск наводнений за счет замедления потока воды. Кроме этого дерева сделают тень и помогут снизить температуру воды.

Правительство планирует выделить почти $55 миллионов в течение четырех лет на помощь землевладельцам в посадке и уходу за деревьями. Их должны высадить на 3 150 гектарах берегов рек до марта 2025 года.

Английский политик и защитник природы в правлении Министерства окружающей среды Бен Голдсмит помог разработать эту схему. Он сказал, что подавляющее большинство предполагаемых конфликтов с бобрами — это просто жалобы людей на то, что бобры создают «беспорядок»: один бобр за свою жизнь может перепилить 100 деревьев и выстроить около 50 плотин. Эти плотины защищают берег от эрозии и стабилизируют течение. Также в бобровом ставку оседают различные твердые элементы, которые содержатся в проточной воде, и появляются различные водные и околоводные животные и растения. Также увеличивается количество рыб, так как бобры валят деревья в воду, что создает укрытия для молодого лосося и форели от хищников.

В прошлом месяце правительство объявило, что бобрам предоставят правовую защиту как местному виду.