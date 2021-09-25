Вулкан на Канарах вступил в новую взрывную фазу — сейчас у него самая высокая активность, аэропорт острова закрыли

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Cabildo Gran Canaria

На испанском острове Пальма извержение вулкана усилилось и вошло в свою взрывную фазу, аэропорт острова закрыли.

Об этом сообщает Reuters.

Власти отметили, что часть эвакуированных не может вернуться домой, чтобы забрать вещи, из-за «эволюции вулканической катастрофы». Эксперты заявили, что вулкан Кумбре-Вьеха вступил в новую взрывную фазу — сейчас у него самая высокая активность.

Оператор испанского аэропорта Aena сообщил в субботу, 25 сентября, что аэродром острова закрыт.

«Аэропорт острова не работает из-за скопления золы. Работы по уборке начались, но ситуация может измениться в любой момент», — пояснили в аэропорту. Часть авиакомпаний уже до этого отменила туда рейсы.

Пальма с населением более 83 тысяч человек входит в состав архипелага Канарских островов. Извержение вулкана началось там в воскресенье, 19 сентября. За это время он изверг тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов и заставил эвакуировать 6 тысяч человек. В результате извержения вулкана пока не было зарегистрировано серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важных банановых культур острова могут оказаться под угрозой, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.