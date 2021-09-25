Годовщина авиакатастрофы под Чугуевом: Венедиктова обвинила экс-командующего ВВС в затягивании передачи дела в суд

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Мариенко Андрей / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что защита бывшего командующего Военно-воздушными силами Сергея Дроздова затягивает передачу дела об авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в суд.

Об этом она написала в Facebook в годовщину катастрофы.

Она напомнила, что фигурантам дела открыли доступ к собранным материалам еще 5 мая. Сейчас с ним завершили ознакомление почти все пострадавшие, подозреваемые и их защитники.

«Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца», — подчеркнула Венедиктова.

Соболезнования в годовщину катастрофы выразил и президент Владимир Зеленский.

«Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев», — написал он.