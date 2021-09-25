Годовщина авиакатастрофы под Чугуевом: Венедиктова обвинила экс-командующего ВВС в затягивании передачи дела в суд
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- Алексей Ярмоленко
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Мариенко Андрей / УНИАН
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что защита бывшего командующего Военно-воздушными силами Сергея Дроздова затягивает передачу дела об авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом в суд.
Об этом она написала в Facebook в годовщину катастрофы.
Она напомнила, что фигурантам дела открыли доступ к собранным материалам еще 5 мая. Сейчас с ним завершили ознакомление почти все пострадавшие, подозреваемые и их защитники.
«Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца», — подчеркнула Венедиктова.
Соболезнования в годовщину катастрофы выразил и президент Владимир Зеленский.
«Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев», — написал он.
- 25 сентября 2020 года в районе города Чугуева Харьковской области разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ, погибли 7 членов экипажа и 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский выжил. Родственникам погибших курсантов выплатили по 1,5 миллиона гривен компенсации.
- В деле есть шесть подозреваемых: экс-командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов (под личным обязательством); бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов (под арестом в СИЗО) и два его заместителя (у обоих — ночной домашний арест); бывший руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» Александр Жук (под арестом в СИЗО); на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский (ночной домашний арест). Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки и проведения полетов, а также в небрежном отношении к воинскойслужбе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).