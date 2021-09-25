Грузия хочет в 2024 году подать заявку на вступление в Евросоюз

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Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что его страна планирует в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН, пишет Liga.net.

«Мы подготовили комплексный план действий, он включает множество инициатив и реформ, которые обеспечат подачу заявки на членство в ЕС до 2024 года», — сказал Гарибашвили.

По его словам, Грузия «не успокоится», пока не станет членом ЕС и НАТО. Для этого страна продолжит реформировать и модернизировать политическую систему и экономику.

Гарибашвили напомнил и об оккупации Россией 20% грузинской территории. По его мнению, Россия стремится помешать евроатлантической интеграции Грузии.