Китай признал все операции с криптовалютой «незаконными». Биткоин начал падать в цене

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Артем Марков / Дарья Светлова / «Бабель»

Центральный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютой «незаконными» и запретил зарубежным криптовалютным биржам предоставлять услуги инвесторам в стране.

Об этом банк сообщил в пятницу, 24 сентября, сообщает Reuters.

Центральный банк Китая также заявил, что запретит финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам способствовать торговле криптовалютой и усилит мониторинг рисков, связанных с такой деятельностью.

Сразу после объявления о признании криптовалюты «незаконной» в Китае, стоимость биткоина, в соответствии с данными сайта Coin Desk, упала на 3% и теперь составляет почти $43 тысячи.

Торговля криптовалюта является незаконной в Китае с 2019 года — тогда этот шаг предприняли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди могли торговать этими валютами, что и беспокоило Пекин.