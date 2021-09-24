Китай признал все операции с криптовалютой «незаконными». Биткоин начал падать в цене
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Артем Марков / Дарья Светлова / «Бабель»
Центральный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютой «незаконными» и запретил зарубежным криптовалютным биржам предоставлять услуги инвесторам в стране.
Об этом банк сообщил в пятницу, 24 сентября, сообщает Reuters.
Центральный банк Китая также заявил, что запретит финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам способствовать торговле криптовалютой и усилит мониторинг рисков, связанных с такой деятельностью.
Сразу после объявления о признании криптовалюты «незаконной» в Китае, стоимость биткоина, в соответствии с данными сайта Coin Desk, упала на 3% и теперь составляет почти $43 тысячи.
Торговля криптовалюта является незаконной в Китае с 2019 года — тогда этот шаг предприняли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди могли торговать этими валютами, что и беспокоило Пекин.
- В мае 2021 года Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой (хранение и управления). Он также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли ими.
- Китайские власти многие годы борются с криптовалютами на своей территории. В 2013 году финансовым институтам запретили сделки с ними, в 2014-м банкам и платежным системам пришлось прекратить обслуживание счетов для торговли криптовалютой, а в 2017-м деятельность валютных бирж признали незаконной.