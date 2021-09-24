Исследование: Люди появились в Северной Америке раньше, чем считалось. Это помогли выяснить следы подростков

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Bournemouth University

Ученые, которые обнаружили окаменелые следы человека в Нью-Мексико, нашли доказательства того, что люди появились в Северной Америке по меньшей мере 23 000 лет назад — раньше, чем исследователи утверждали до сих пор.

Об этом сообщает CNN.

Считается, что люди попали в Северную Америку через Берингию — сухопутный мост шириной 1600 км, который соединял современную Аляску и Восточную Сибирь в конце ледникового периода 13-16 тысяч лет назад. Но недавние открытия демонстрируют, что люди могли оказаться в Северной Америке значительно раньше.

Команда исследователей во главе с Мэтью Бенетом, профессором и специалистом по древним следам человека университета Борнмута в Англии, осуществила анализ следов, которые нашли в Бассейне Тулароза национального парка Уайт-Сандс в США в 2009 году.

В этом году ученые точно датировали 61 отпечаток ступни по слоям радиоуглерода от семян водных растений, которые сохранились на и под следами. Оказалось, что отпечатки оставили дети и подростки 21-23 тысячи лет назад, определили исследователи.

В период, известный как Последний ледниковый максимум, два массивных ледяных щита покрывали северную треть континента и достигали Нью-Йорка и Айовы. Лед и холодные температуры сделали путешествие между Азией и Аляской в то время невозможным. Это означает, что люди оставили следы минимум на одно тысячелетие раньше, чем считали до сих пор.