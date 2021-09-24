Шведская автокомпания Volvo меняет логотип

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Flickr / SAUD AL-OLAYAN

Шведский производитель автомобилей марки Volvo сменил логотип. Он стал более минималистичным.

Об этом пишет Top Gear.

Компания не делала никаких анонсов, а просто изменила изображение логотипа во всех своих социальных сетях.

Новый логотип стал минималистичным, его дизайн соответствует принципу «меньше значит больше». Все элементы затемнили, а линии сделали тоньше. Само же название ранее писалось в центре логотипа на синем фоне, теперь фон убрали.

Volvo