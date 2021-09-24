В Италии задержали бывшего главу Каталонии Пучдемона
- Автор:
- София Телишевская
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Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию.
Об этом в ночь на пятницу, 24 сентября, сообщил в своем Twitter его адвокат Гонсало Бойе.
Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного испанскими властями. Гонсало Бойе пишет о том, что, по его мнению, действие этого ордера было приостановлено Судом Европейского Союза.
Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры. Теперь он должен предстать перед апелляционным судом города Сассари, который примет решение о его освобождении или экстрадиции в Испанию.
В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и его соратникам Антони Комину и Кларе Понсати, выступающим за независимость Каталонии от Испании.
В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (куда отправилась Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.
Все трое покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида в 2017 году. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.
- Последние несколько лет в испанской Каталонии растут сепаратистские настроения — политические движения и партии высказываются в пользу независимости. Акции за выход региона из состава Испании приводят к массовым протестам, столкновениям с полицией, забастовкам. Мадрид отказался от переговоров с протестующими и обвинил Россию во вмешательстве в вопрос каталонской независимости.
- В июле 2020 года стало известно, что за несколькими представителями движения Каталонии за независимость от Испании шпионили спецслужбы, используя для этого программу, которая предоставляла доступ к данным на смартфоне и переписке в мессенджере WhatsApp.
- Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 миллиона человек), против высказались 7,83% (177 тысяч). Но официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным. Поэтому против тогдашней власти Каталонии возбудили уголовные дела — за растрату бюджетных средств. Некоторых членов местного правительства посадили за решетку, другие бежали из страны и скрываются в разных странах ЕС.