Делегатам России в ПАСЕ запретили гулять по Страсбургу из-за прививки «Спутником». В РФ это назвали «вакцинной дискриминацией»

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Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Российская делегация примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое запланировано на 27—30 сентября, в дистанционном режиме, поскольку им не разрешили свободно передвигаться по Страсбургу из-за вакцинации «Спутником».

Об этом заявил глава делегации, депутат Госдумы Петр Толстой, передает РБК.

По словам члена Совета Федерации Владимира Круглого, российской делегации разрешили ходить из отеля только в здание ПАСЕ.

«Нашей делегации пришло распоряжение, что, поскольку вы не привиты [признанными в ЕС вакцинами] и вы из «красной» зоны, то вы можете передвигаться только из отеля в здание Парламентской ассамблеи», — рассказал он и пожаловался, что для представителей украинской и турецкой делегаций таких ограничений нет, потому что они привиты вакциной Pfizer.

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий уже назвал решение ПАСЕ «вакцинной дискриминацией».

«Ограничение на передвижение по Страсбургу для членов российской делегации — одна из форм «вакцинной дискриминации». Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется», — написал он в своем Telegram-канале.