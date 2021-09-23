Навальный обвинил Apple и Google в сотрудничестве с «авторитарным вором»

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в колонии, обвинил компании Apple и Google в причастности к фальсификациям на выборах. Компании удалили его приложение для голосования.

Соответствующий пост он сделал в Instagram 23 сентября.

«Если что-то и удивило меня на прошедших выборах, то совсем не Путин, фальсифицирующий результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников. Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота.[...] В нашем же случае само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти, было объявлено преступным, а Big Tech согласился с этим. Тем самым признавая право авторитарного вора подчинить себе и интернет, превратив его в инструмент удержания власти», — заявил Навальный.

Кроме того, Навальный отметил, что «страшно расстроен и разочарован» Павлом Дуровым — основателем мессенджера Telegram, который заблокировал бота, который показывал список кандидатов «Умного голосования» по каждому участку. Дуров объяснил это «традицией дня тишины» перед выборами — хотя при многодневном голосовании в России день тишины отменен.

Отметим, что СМИ писали, что Кремль заставил Apple и Google пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, которых арестуют. Навальный отметил, что, если это правда, то молчать об этом — «худшее преступление, это захват заложников».