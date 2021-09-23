Навальный обвинил Apple и Google в сотрудничестве с «авторитарным вором»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в колонии, обвинил компании Apple и Google в причастности к фальсификациям на выборах. Компании удалили его приложение для голосования.
Соответствующий пост он сделал в Instagram 23 сентября.
«Если что-то и удивило меня на прошедших выборах, то совсем не Путин, фальсифицирующий результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников. Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота.[...] В нашем же случае само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти, было объявлено преступным, а Big Tech согласился с этим. Тем самым признавая право авторитарного вора подчинить себе и интернет, превратив его в инструмент удержания власти», — заявил Навальный.
Кроме того, Навальный отметил, что «страшно расстроен и разочарован» Павлом Дуровым — основателем мессенджера Telegram, который заблокировал бота, который показывал список кандидатов «Умного голосования» по каждому участку. Дуров объяснил это «традицией дня тишины» перед выборами — хотя при многодневном голосовании в России день тишины отменен.
Отметим, что СМИ писали, что Кремль заставил Apple и Google пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, которых арестуют. Навальный отметил, что, если это правда, то молчать об этом — «худшее преступление, это захват заложников».
- В России 17 сентября началось голосование на выборах в Госдуму. В этот же день Apple и Google удалили приложение российского оппозиционера Навального из своих магазинов. За день до этого работников компаний пригласили на встречу с властями, где им напомнили, что приложение связано с запрещенным «Фондом борьбы с коррупцией». В приложении публиковали сообщение с сайта Навального, также там была функция «Умного голосования» — стратегия, которую выдвинула команда оппозиционера, чтобы лишить провластную партию «Единая Россия» голосов на выборах.
- По результатам выборов путинская «Единая Россия» вновь получила конституционное большинство. Партия Владимира Путина и в дальнейшем сможет принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и ее комитетов. Также в Госдуму прошли партия Жириновского ЛДПР, коммунисты КПРФ, социалисты («Справедливая Россия — За правду») и «Новые люди» (партия российского бизнесмена Алексея Нечаева).