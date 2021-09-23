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Kurt Cotoaga / Unsplash

Ученые проанализировали ДНК полинезийцев и определили, когда их предки заселили острова Тихого океана.

Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали ДНК современных жителей Полинезии и установили, что их предки заселили острова Тихого океана за 500 лет.

Как сообщает The Guardian, статуи на острове Пасхи имеют «родственников» за тысячи километров на востоке и западе, как и те, кто их создал.

Полинезия — группа островов Океании в центральной части Тихого океана. В ее составе — острова, принадлежащие разным странам, в частности США, Франции и Новой Зеландии.

В течение 250 лет отдельные группы людей отправлялись с крошечных островов к востоку от Таити, чтобы поселиться на острове Пасхи, Маркизских островах и Раиваваэ — архипелагах, которые находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга, но все они являются домом для подобных статуй.

«Эти статуи есть только на тех островах, которые тесно связаны генетически», — рассказал агентству Франс Пресс Александр Иоанидис, ведущий автор исследования и ученый Стэнфордского университета.

Иоанидис и его команда благодаря анализу ДНК создали датированную карту первых полинезийских поселений, которые сформировались в Самоа и распространились в Тихом океане с 830 по 1360 год — примерно за 17 поколений.

«Проблема с датировкой возникла, когда капитан Кук впервые заметил, что все люди на Полинезийских островах общались на одном языке», — сказал Иоанидис.

Внешнее заселение островов началось с Самоа и продолжилось на восток до Фиджи, на юг до Тонги, а затем на запад к острову Раротонга в 830-х годах.

Через несколько веков потомки поселенцев с Раротонга отправились на Таити и Туамотский архипелаг. По словам Иоанидиса, именно с малых песчаных островов Туамоту осуществляли самые длинные путешествия.

В исследовании отмечают, что низменные острова, вероятно, возникли всего за несколько сотен лет до того, как их заселили полинезийцы.

«Им надо было развивать культуру судоходства, чтобы пробраться между этими маленькими, похожими на круги островами, — сказал Иоанидис. — Я думаю, это частично объясняет, почему самые долгие по дистанции путешествия совершали именно оттуда».

Эта территория стала отправной точкой для людей, пришедших заселить Маркес, остров Пасхи и Раиваваэ.

Время заселения островов совпадает с установленным по ранними находками ДНК Иоанадиса и его команды. Коренные американцы, вероятно, с северо-восточного побережья Южной Америки «встретились» с полинезийцами в 1200-х годах. Современное население Полинезии имеет смешанные корни — со следами европейцев, африканцев и других.

Другие генетические исследования древних людей используют образцы ДНК, которые археологи собрали на местах раскопок. В научной работе Иоанидиса и его команды проанализировали связи ДНК наших современников.

Ученые использовали программное обеспечение, чтобы проанализировать образцы ДНК 430 жителей с 21 тихоокеанского острова. Они обнаружили повторяющиеся последовательности, которые блокируют сообщения, связывающие полинезийцев с европейскими предками, и поэтому касаются только их генетического наследия. Ионидис добавил, что так исследователи узнали о связи полинезийцев с жителями других частей планеты.