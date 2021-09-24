Как интересно провести осенние каникулы — чтобы отдохнули и дети, и родители. Идеи от КМДШ

Новости

КМДШ

Школа КМДШ разработала несколько идей о том, как спланировать досуг учеников, выходные или осенние каникулы (до них осталось чуть больше месяца), чтоб отдохнули не только дети, но и родители.

Осенние тематические лагеря

КМДШ

КМДШ предлагает пятидневную программу с элементами социальных активностей. «Ребенок, который умеет принимать решения на основе ценностей, будет успешным», — отмечают в КМДШ. Тема осеннего кэмпа — «Секреты домашних животных».

Детям предложат узнать о самых популярных профессиях, связанных с животными, и познакомиться с социальной работой приютов. Можно будет создать игрушки или открыть для себя животных-художников. Детей познакомят с особенностями поведения кошек и собак и с разновидностями пород. Также будут вечеринки с конкурсами, сюрпризами и подарками.

Где: Киев и Львов.

Киев и Львов. Как принять участие: заполнить анкету, количество мест фиксированное.

заполнить анкету, количество мест фиксированное. А еще: закрытая охраняемая территория, трехразовое питание, сопровождение менторов.

Школа выходного дня — субботние активности

КМДШ

Профессионалы КМДШ планируют выходные киевских и львовских школьников уже девять лет. Если суббота в КМДШ — это значит, что будет новая тема, например «Космос». Вокруг нее строят все активности: опыты (интересно же создать космическое пространство в баночке), speaking club (выучить названия планет на английском), творческая мастерская (освоить специальные техники, чтобы изображать космос), спорт (квесты на космическую тему) и так далее.

Когда: каждую субботу.

каждую субботу. Как принять участие: заполните анкету, в ближайшую субботу вы попадете на КМДШ_Weekend.

заполните анкету, в ближайшую субботу вы попадете на КМДШ_Weekend. Бонус: можно приобрести абонемент.

Студии и кружки

КМДШ

КМДШ предлагает несколько десятков направлений разных активностей — от программирования и флорбола до профессиональной балетной студии. Занятия проходят на локациях КМДШ в специально оборудованных помещениях — конкретно под каждый вид активностей. С детьми занимаются опытные тренеры, у некоторых из них — достижения на международной арене. Записаться можно на сайте КМДШ.