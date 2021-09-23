В Moderna считают, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году

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Генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Об этом пишет Reuters.

Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

«Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме», — заявил Бансель.

По его словам, вакцинация станет доступной даже для младенцев. Он считает, что вскоре все люди переболеют коронавирусом.

«Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать, или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу», — подчеркнул Бансель.