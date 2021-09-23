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Утром 23 сентября около 06:17—06:20 в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Ощутимее всего землетрясение было на юге области и в областном центре. Эпицентр толчка зафиксировали неподалеку Черткова на глубине 6 километров.

По классификации землетрясение относится к умеренным, то есть люди внутри помещений немного чувствуют его. Предметы, которые висят, сильно качаются, а картины сдвигаются с места. По ощущению эти колебания похожи на последствия от падения тяжелых предметов.

«Магнитуда 4,3 не причиняет значительного ущерба. Люди, которые находятся близко к эпицентру, чувствуют только легкую вибрацию», — отмечают специалисты.

Обращений от граждан к спасателям не поступало, а толчок не причинил людям материального ущерба или негативных последствий.

На территории Тернопольской области ранее уже регистрировали подземные толчки — 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года с магнитудой 2.