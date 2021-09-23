Зеленский передал премьеру Британии список с заключенными Россией украинцами и пригласил его посетить Киев
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны положительно оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Президент также пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом, сообщает пресс-служба его Офиса.
«За неполный год действия Соглашения уже есть конкретные результаты украино-британского взаимодействия во многих сферах», — подчеркнул Зеленский, добавив, что в первом полугодии двусторонний товарооборот вырос более чем на 70%.
Президенты также обсудили ситуацию на Востоке Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе.
Зеленский также передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября в Нью-Йорке встретился с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и передал ему список из почти 450 украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях и в России, попросив помочь в освобождении заключенных. Президент заверил, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.
- Зеленский также провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, свободной торговли и безопасности в регионе Черного моря.