США и Германия пожертвуют бедным странам 600 млн доз вакцины

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К концу сентября 2022 года США закупят еще 500 млн доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer для поставок этих партий в другие страны.

Об этом заявил американский президент Джо Байден на открытии виртуального саммита, посвященного борьбе с пандемией COVID-19, пишет Тhe Washington Post.

«Сегодня я объявляю еще об одном историческом обязательстве: США закупают еще 500 млн доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать их странам с низким и средним уровнем дохода», — заявил Байден.

Он отметил, что невозможно победить пандемию локально, ее нужно преодолевать глобально. Поэтому, Германия намерена передать до конца года в другие страны 100 млн доз.

Лидеры других стран также пообещали увеличить объем вакцин, которые предоставят бедным государствам.

Так, общее количество пожертвованных США доз превысит один миллиард. На июньском саммите Большой семерки в Великобритании Байден уже объявлял о пожертвовании другим странам 500 млн доз вакцины BioNTech / Pfizer.