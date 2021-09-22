Microsoft представила Surface Duo 2 — второй свой смартфон с двойным экраном

Новости

Microsoft

Компания Microsoft представила свой второй складной смартфон с двойным экраном под названием Surface Duo 2.

Как сообщается в блоге компании, в Surface Duo 2 устранены все недочеты первой модели Surface Neo, а также улучшена камера и процессор.

Смартфон получил два обновленных экрана с частотой до 90 Гц (в развернутом виде диагональ 8,3 дюйма) и панель для уведомлений на боковой грани. Surface Duo 2 оснащен последним процессором Snapdragon 888 с поддержкой 5G, новым шарниром (расстояние между дисплеями сокращено) и тремя камерами — широкоугольной на 12 Мп, сверхширокоугольной на 16 Мп и объективом на 12 Мп.

Microsoft

Кроме того, экраны адаптированы под геймплей — игра отображается на одном экране, а на втором контроллер.

Surface Duo 2 выйдет в продажу 5 октября. Цена — от $1 499 (39 919 грн).