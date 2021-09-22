США не выдали визу депутату Госдумы Слуцкому для поездки на сессию ООН. МИД России грозит «должной реакцией»

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Sergei Bobylev \ TASS via Getty Images

США отказали в выдаче визы председателю комитета Госдумы России по международным делам Леониду Слуцкому. Он должен был участвовать в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел России расценило это как злоупотребление привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране и обещает ответ.

«Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», — говорится в сообщении.

Сам Слуцкий заявил, что невыдача ему визы является «вопиющим нарушением».

«Это вопиющий факт. Нужно говорить о том, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по размещению штаб-квартиры ООН», — сказал Слуцкий, добавив, что в будущем стоит требовать перемещения штаб-квартиры ООН из США.

Слуцкий связывает отказ с тем, что его фамилия находится в санкционном списке.