Под Киевом полиция нашла плантацию конопли на 20 миллионов гривен. Урожай сожгли

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В Киевской области, возле села Волчков полиция нашла на одном из полей плантацию конопли площадью около 3,5 гектара.

Об этом сообщает Нацполиция.

Всего полицейские насчитали на поле почти 100 тысяч растений конопли. «Стоимость обнаруженного наркосырья по ценам черного рынка составляет более 20 миллионов гривен», — заявили в полиции.

Правоохранители отобрали образцы для экспертизы, а остальное сожгли.

Начато уголовное производство по статье о посеве или выращивании снотворного мака или конопли (ч. 2 ст. 310 УК). Полиция устанавливает владельцев плантации — им грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

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