Ученые нашли связь между сексуальным насилием и риском инсульта и деменции

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Женщины, что были жертвами сексуальных домогательств, имеют более высокий риск развития нарушений работы мозга, которые приводят к деменции и инсульту, говорится в новом исследовании.

Об этомсообщает CNN.

Новое исследование, которое представили в четверг на ежегодной встрече Североамериканского общества менопаузы, проводили с целью поиска признаков гиперинтенсивности белого вещества в сканировании мозга 145 женщин среднего возраста без истории сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или деменции.

Гиперинтенсивность белого вещества, которая на МРТ выглядит как маленькие пятна белого цвета, является маркером нарушений кровотока, оставляет повреждения в мозге и вызывает сердечные заболевания, деменцию и снижение когнитивных способностей.

«Это может быть сексуальное насилие как в детстве, так и во взрослом возрасте, — говорит автор исследования Ребекка Терстон, профессор и директор Биоповеденческой лаборатории Университета Питтсбурга. — На основе данных о населении, большинство женщин, переживших сексуальное насилие, сталкиваются с ним в раннем подростковом и взрослом возрасте. Поэтому, вероятно, именно ранние переживания оставляют наибольшее влияние на жизнь».

Терстон рассказала, что благодаря томографии мозга исследователи обнаружили, что женщины с гиперинтенсивностью белого вещества были жертвами сексуального насилия.

В ходе исследования также проанализировали другие заболевания, влияющие на формирование гиперинтенсивности белого вещества, такие как возраст, гипертония и психические расстройства, однако связи между этими видами дистресса и повреждением мозга не обнаружили.