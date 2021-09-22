Зеленскому доложили о покушении на его помощника Шефира. В ОП нападение связывают с политикой деолигархизации

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, что президенту уже доложили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира. Сам глава государства отреагирует на инцидент в ближайшее время.

«Тревожная новость об обстреле автомобиля Сергея Шефира застала президента во время рабочего визита в США», — отметил Сергей Никифоров и добавил, что Владимиру Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают предоставлять всю необходимую информацию.

«Публичная реакция президента на событие также скоро будет. По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания», — отметил спикер.

Также пресс-секретарь напоследок добавил, что «курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют». Такую же позицию высказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, связывая покушение с политикой деолигархизации.

Отметим, президент Украины сейчас находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.