Зеленский попросил генсека ООН содействовать обмену пленными и передал список украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября в Нью-Йорке встретился с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и передал ему список из почти 450 украинцев, которые находятся в заключении на временно оккупированных территориях и в России, попросив помочь в их освобождении.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
«Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются», — заявил Зеленский.
Также президент заверил, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования организации и укрепления ее роли в преодолении глобальных вызовов.
«Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия», — добавил Зеленский.
В то же время украинский президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы «Крымской платформы» со стороны ООН.
«Достижение конечной цели «Крымской платформы» — возвращения Крыма — восстановит уважение к уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений «Крымской платформы» является обязанностью Организации», — сказал он.
Кроме этого, Зеленский пригласил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в Украину.
- Напомним, президент Украины находится в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН. Там он выступит на дебатах, встретится с лидерами других стран, проведет встречи с бизнесменами, инвесторами и украинской общиной в США.
- Зеленский уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, свободной торговли и безопасность в регионе Черного моря.