Зеленский попросил генсека ООН содействовать обмену пленными и передал список украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября в Нью-Йорке встретился с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и передал ему список из почти 450 украинцев, которые находятся в заключении на временно оккупированных территориях и в России, попросив помочь в их освобождении.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

«Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются», — заявил Зеленский.

Также президент заверил, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования организации и укрепления ее роли в преодолении глобальных вызовов.

«Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия», — добавил Зеленский.

В то же время украинский президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы «Крымской платформы» со стороны ООН.

«Достижение конечной цели «Крымской платформы» — возвращения Крыма — восстановит уважение к уставу ООН. Считаю, что способствовать выполнению решений «Крымской платформы» является обязанностью Организации», — сказал он.

Кроме этого, Зеленский пригласил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в Украину.