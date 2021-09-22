Во Львове провели две уникальные для Украины операции — пациентам пересадили сердце и легкие

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Во Львове за один день выполнили сразу две уникальные для Украины операции по пересадке органов. Хирургам удалось провести успешную трансплантацию легких и сердца.

Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Медики пересадили легкие 56-летнему львовянину, который более 10 лет имел хроническую болезнь, а последние четыре года почти не выходил из квартиры, поскольку был кислородозависимого. По словам Самчука, без новых легких он прожил бы не более нескольких месяцев.

Донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на операцию дала его жена.

А вот сердце этого пациента пересадили 13-летнему парню из Волыни. Он болел со середины лета и его состояние уже было крайне критическим. Во время операции работала команда специалистов из Киева, Львова и Польши.

«Это еще один огромный шаг на пути к трансплантационной независимости. Наши граждане теперь не должны ехать на такое лечение за границу, это уже доступно в Украине», ㅡ отметил директор больницы.

В целом же, кроме сердца и легких, медики изъяли у донора печень, почки и роговицу глаза, операции с которыми проведут 23 сентября.