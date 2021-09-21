ФИФА наказала сборную Венгрии за расизм в матче с Англией. Болельщики забрасывали игроков стаканами и туалетной бумагой

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Международная федерация футбола (ФИФА) наказала сборную Венгрии за расистские выкрики и действия болельщиков в адрес игроков сборной Англии во время матча квалификации Чемпионата мира — 2022, который проходил 2 сентября. Тогда англичане победили со счетом 4:0.

Об этом сообщают CNN и Sky Sports.

В качестве наказания сборная Венгрии должна провести два следующих домашних матча (один из которых условно) при пустых трибунах, а также выплатить штраф в почти 185 тысяч евро. Таким образом, Венгрия 9 октября сыграет поединок против Албании без фанатов. Условное наказание вступит в силу, если в течение двух лет подобный инцидент повторится.

Что произошло?

Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Почти в самом начале англичан освистали. Далее в адрес темнокожих игроков начали звучать оскорбления и крики, схожие со звуками обезьян. Болельщики также бросали в англичан стаканы, вероятно, с пивом, фаеры, а ближе к воротам — рулоны туалетной бумаги.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после матча назвал поведение болельщиков недопустимым. Он призвал ФИФА принять решительные меры.