Байден: США готовы вернутся к ядерной сделке, если Иран сделает то же самое

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Президент США Джо Байден заявил в Генеральной Ассамблее ООН, что Соединенные Штаты готовы вернутся к ядерной сделке «в полном объеме», если Иран пойдет на встречу и сделает то же самое.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его словам, что США «работают» с Китаем, Францией, Россией, Великобританией и Германией над дипломатическим взаимодействием с Ираном и стремлением вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), от которого США отказалась в 2018 году решением Дональда Трампа.

«Мы готовы вернуться к полному соблюдению, если Иран сделает то же самое», — заявил Байден.

Цель СВПД — остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были введены в отношении этой страны.