Байден: США готовы вернутся к ядерной сделке, если Иран сделает то же самое
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Saeima / Flickr
Президент США Джо Байден заявил в Генеральной Ассамблее ООН, что Соединенные Штаты готовы вернутся к ядерной сделке «в полном объеме», если Иран пойдет на встречу и сделает то же самое.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
По его словам, что США «работают» с Китаем, Францией, Россией, Великобританией и Германией над дипломатическим взаимодействием с Ираном и стремлением вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), от которого США отказалась в 2018 году решением Дональда Трампа.
«Мы готовы вернуться к полному соблюдению, если Иран сделает то же самое», — заявил Байден.
Цель СВПД — остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были введены в отношении этой страны.
- В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения (Совместный всеобъемлющий план действий) по ядерной программе Ирана и ввел новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
- Тогда Тегеран дал месяц подписантам ядерного соглашения на то, чтобы они повлияли на отмену санкций США и грозил начать второй этап выхода из соглашения.
- В итоге Трамп начал вводить дополнительные санкции, а Иран увеличил темпы обогащения урана.