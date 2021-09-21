Латвийские военные на учениях потеряли беспилотник. Теперь просят помощи у грибников
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Латвии во время крупных военных учений Namejs 2021 пропал армейский беспилотник.
Как сообщает Delfi со ссылкой на представителя Национальных вооруженных сил, связь с ним потеряли 16 сентября на маршруте Резекне — Гулбене, где он упал — неизвестно.
Указано, что дрон был без вооружения, но предназначен для поддержки военных заданий. У него серый окрас, размах крыльев 2,8 метра, длина 1,4 метра и вес около шести килограммов.
Армия Латвии попросила грибников, лесников и местных жителей помочь в поисках и сообщить, если беспилотник найдется.
- Подобные инциденты у военных Латвии уже были. В мае 2020 года потерялся дрон компании UAVFactory. Из-за этого пришлось ограничить воздушное пространство, а аэропорт «Рига» временно закрыли.
- Дрон в итоге нашли 17 мая в Гаркалнском крае на дереве.