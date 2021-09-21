Лава на испанском острове Ла-Пальма приблизилась к морю. Власти объявили новую эвакуацию населения

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Jacopo K. Natale / Twitter

Во вторник, 21 сентября, власти Испании объявили об эвакуации еще одной части муниципалитета Эль-Пасо на острове Ла-Пальма в Испании из-за извержения вулкана.

Как сообщает BBC, более 6 тысяч жителей острова с 8-тысячным населением покинули свои дома с начала извержения в воскресенье.

Власти эвакуировали четыре села, включая Лос-Льянос-де-Аридане и Эль-Пасо, и установили временные убежища.

По состоянию на 21 сентября лава покрыла 103 гектара и около 300 домов.

В результате извержения образовались две трещины. На спутниковом снимке видно, что лава продолжает продвигаться по западной части горного массива Кумбре-Вьеха.

Когда лава достигнет моря, она может спровоцировать больше извержений и облака токсичных испарений. Вокруг территории извержения установили зону отчуждения протяженностью 2 километра, чтобы минимизировать угрозу частиц и газов, которые витают в воздухе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку на саммит ООН в Нью-Йорке, чтобы контролировать спасательные работы.