BTS сняли клип в Генеральной Ассамблее. Он побил рекорд по просмотрам на канале ООН

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Южнокорейская K-pop группа BTS 20 сентября выступила перед началом 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и сняла там клип, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале ООН.

Участники группы прибыли в ООН в качестве специальных посланников президента ООН по вопросам будущих поколений и культуры. При этом они входили в состав миссии от Южной Кореи — для этого им выдали дипломатические паспорта.

Во время выступления музыканты рассказали о глобальных целях по борьбе с бедностью, неравенством, несправедливостью и изменением климата, а также затронули тему пандемии, призвав всех людей вакцинироваться.

После выступления они презентовали в штаб-квартире ООН клип на песню «Permission to Dance», который сняли перед мероприятием.

Только во время прямой трансляции клип смотрели более 1 млн человек. К 21 сентября он набрал 10,2 млн просмотров, побив рекорд по просмотрам на канале ООН. Для примера, выступление актрисы Эммы Уотсон набрало около 4,6 млн просмотров, а выступление Леонардо Ди Каприо — 3,4 млн.