Bihus.Info: Семья главного эксперта страны Рувина владеет квартирами и авто на десятки миллионов

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и его семья пользуются дорогой недвижимостью и автомобилями, которые им не принадлежат, а также обладают имуществом, стоимость которого не соответствует официальным доходам.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Согласно последней декларации Рувина, он и его жена имеют в собственности две старые квартиры на 147 и 59 квадратных метров, один гараж, одно нежилое помещение на 152 квадратных метра, в котором жена держит салон, а также новый автомобиль Land Cruiser 2017 года выпуска и Toyota Сamry 2009 года. При этом цены на некоторые имущество указаны ниже рыночных (значительно).

Журналисты отмечают, что в декларации Рувина Land Cruiser куплен за 730 тысяч грн, хотя его рыночная цена 1,5 млн гривен. Цена нежилого помещения указана как 1,2 млн грн, хотя коммерческая недвижимость в том же доме в четыре раза дороже.

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По данным журналистов, Рувин живет в элитном клубном доме Regent Hill на киевском Печерске. Аренда квартиры в таком доме стоит от 100 тысяч гривен до 500 тысяч гривен в месяц, а купить квартиру в Regent Hill стоит минимум 1 млн евро.

Жена Рувин Галина ездит на Range Rover стоимостью 4 млн гривен, которого нет в декларации даже на правах пользования.

Пасынок Рувина Назар Шептицкий имеет внедорожник Range Rover за 3,5 млн гривен, квартиру в ЖК Французский квартал (более 100 кв. м) и оформлен совладельцем ряда компаний, дивидендов от которых он не получает. Официально он зарабатывает на розничной торговле с 2017 года и за какие деньги он купил квартиру в 2016 году стоимостью в $150 тысяч, неясно.

Младший сын Рувина, Сергей, работает оперуполномоченным в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, но при этом, по наблюдениям журналистов, живет в ЖК Французский квартал и ездит на Mercedes-Benz S350L с персональным водителем.

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Ответ Рувина

Рувин заявил, что в Regent Hill квартиры никогда не имел и не арендовал, его якобы временно пустил пожить друг. Range Rover, на котором передвигается жена — это якобы рабочая машина завода, где она работает. По словам Рувина, его сын и пасынок имеют доходы с бизнеса и квартиру в Французском квартале якобы приобрели пополам за свой счет, но откуда взяты деньги неизвестно.