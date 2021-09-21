В США эпидемия убила больше американцев, чем испанский грипп

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Ezra Acayan / Stringer

Пандемия коронавируса убила больше американцев, чем пандемия испанского гриппа 1918 года, которая считалась самой массовой пандемией гриппа в истории человечества. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировано 675 446 смертей. Сто лет назад погибли от гриппа 675 тысяч человек.

Директор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь отметил, что в 1918 году не было ни аппаратов искусственной вентиляции легких, ни вакцин. США же достигли этой смертельной отметки, несмотря на широкую доступность вакцин. Однако, от прививок отказались около 70 миллионов американцев.

«То, что так много людей умерло, учитывая достижения современной медицины, вызывает беспокойство», — отметил Тополь.

Отмечается, что в США проживает примерно в три раза больше жителей, чем сто лет назад, а это значит, что предполагаемый уровень смертности примерно на треть выше. Однако, Тополь отметил, что сравнение с пандемией 1918 все равно не достаточно корректно.

Кроме этого, коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война. По данным Министерства по делам ветеранов, во время Второй мировой войны в США погибло 291 557 человек.