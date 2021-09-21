Джастин Трюдо и его партия победили на досрочных выборах в Канаде. Но либералы не смогут сформировать монобольшинство
- Автор:
- София Телишевская
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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его Либеральная партия выиграли досрочные федеральные выборы.
Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось в понедельник, 20 сентября.
Так, либералы получили 158 мандатов в новом составе Палаты общин. В то же время Консервативная партия, их основной соперник, получила 119 мест. Еще 34 депутата будет от «Квебекского блока», 25 мандатов у Новой демократической партии, а два — у партии «Зеленых».
Для формирования большинства в парламенте Канады необходимо 170 мандатов. Впрочем, Либеральная партия получила достаточно голосов, чтобы сформировать правительство меньшинства.
В своей речи в Монреале, посвященной победе на выборах, Трюдо заявил, что канадцы «возвращают нас с четким мандатом — вывести Канаду из пандемии вперед, в светлые дни».
- Досрочные выборы в парламент Канады были объявлены премьером Трюдо 15 августа 2021 года. Он хотел получить «мандат доверия» от канадского общества для борьбы с пандемией коронавируса.
- Трюдо занимает должность премьера Канады с 2015 года, но последние два года Либеральная партия не имела монобольшинства в парламенте, поэтому правительству приходилось искать поддержку оппозиционных партий во время голосования за законопроекты.