Потепление климата на планете более чем на 1,5 градуса приведет к катастрофе — ООН
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- София Телишевская
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Kuhlmann / Wikipedia
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что потепление климата на планете более чем на 1,5 градуса приведет к катастрофе. По его словам, избежать этого можно достижением углеродистой нейтральности в ближайшее десятилетие.
Об этом генсек сообщил во время конференции по климату.
«Наука говорит, что потепление на более, чем 1,5 градуса станет катастрофой. Для того, чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 градуса, нам необходимо на 45% сократить выбросы до 2030 года, тогда возможно достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — подчеркнул Гутерриш.
Вместо этого, отметил генсек, страны движутся к увеличению выбросов парниковых газов на 16%.
По мнению Гутерриша, сейчас необходима четкая и решительная реакция G20.
«На эти страны приходится 80% выбросов парниковых газов, сегодня на форуме был консенсус относительно того, что следующая встреча «двадцатки» будет крайне важна для достижения успеха в рамках конвенции ООН об изменении климата», — сказал генсек.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем те, что сейчас происходят в Европе. При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.