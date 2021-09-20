Apple выпустила iOS 15: новый браузер Safari, функция Focus и другие обновления

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Michael Wyszomierski / Flickr

Компания Apple выпустила новую операционную систему — iOS 15, у которой есть новые функции и обновления.

Доступным обновление системы является для всех моделей iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, а также iPhone SE (1 и 2 поколения) и iPod touch (7 поколения).

iOS 15 имеет новые виджеты, также появилась функция Focus, которая позволяет устанавливать собственные настройки для сообщений и домашних экранов, чтобы лучше сосредоточиться и расставить приоритеты в деятельности. Было обновлено приложение «Погода» — теперь можно просматривать в полноэкранном режиме карты погоды с указанием количества осадков, качества воздуха и температуры.

Кроме того, полностью изменен дизайн браузера Safari, переключаться между вкладками стало удобнее, к тому же можно выбрать изображение для фона главной страницы.

Также во время звонка в FaceTime теперь можно смотреть сериалы, фильмы, слушать музыку, отправлять сообщения или показывать свой экран, а в самом приложении улучшена шумоизоляция, появились портерный режим и пространственное аудио.

К тому же теперь можно переводить текст в любых приложениях и на фото, оповещения будут автоматически сгруппированы по разным преимуществам и многое другое.

Сейчас операционная система iOS 15 уже доступна для загрузки.