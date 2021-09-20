СБУ раскрыла схему по вывозу древесины. Ежемесячно за границу шло по 30 фур
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Sculpture Qode / Unsplash
Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила схему двух местных жителей, которые организовали вывоз древесины по фиктивным документам за границу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Указано, что мужчины ежемесячно вывозили из Украины по 30 фур древесины. В каждом из грузовиков находилось в среднем около 1 тысячи кубометров леса. Для работы схемы они привлекали служебных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей.
Каждый месяц за «услугу» покупки неучтенного лесосырья и фальсификацию документов дельцы оплачивали лесничим почти 4 млн грн «откатов».
Правоохранители задержали предпринимателей во время передачи очередного транша взятки чиновникам лесохозяйственных предприятий Сумской области.
Сейчас СБУ устанавливает всех причастных к схеме. Следственные действия продолжаются.
- В сентябре в Одесской области депутата горсовета уличили в незаконной вырубке леса. Он нанес убытков на 3 млн гривен.
- До этого ГБР разоблачило схему действующих и бывших чиновников госпредприятий, которые зарабатывали на лесных пожарах в Луганской области.