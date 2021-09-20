Экс-заместитель главы Нацполиции Коваль заявил, что уволен по политическим мотивам. Он руководил следственной группой по делу Шеремета
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, который был руководителем следственно-оперативной группы в деле убийства журналиста Павла Шеремета, подал декларацию перед увольнением с должности.
В комментарии «Слідство.Інфо» он заявил, что его уволили по политическим мотивам.
«Причина увольнения, наверное, политическая. Потому что по работе вопросов нет», — сказал он журналистам. На вопрос, кому это выгодно, он не ответил. «Откровенно не знаю. Просто уволили», — заявил Коваль.
По данным декларации, последним рабочим днем у Коваля было 20 августа. Он получил более 830 тысяч гривен выплат после увольнения.
- Ранее журналисты сообщали, что Арсен Аваков выписал руководителям Нацполиции почти полмиллиона гривен «для решения социально-бытовых вопросов», хотя они имеют квартиры, загородные дома и миллионные сбережения. Среди них был и Коваль.