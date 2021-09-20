Twitter заплатит $809,5 млн за урегулирование иска. Компания необоснованно пообещала акционерам рост числа пользователей

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Chesnot / Contributor

Компания Twitter согласилась выплатить $809,5 млн за урегулирование судебного иска, который был подан ее акционером в 2016 году. Компанию обвиняли том, что она необоснованно пообещала акционерам рост числа пользователей в соцсети и ввела их в заблуждение.

Об этом пишут Variety и CNET.

Речь о событиях ноября 2014 года. Тогда руководство Twitter обещало акционерам в промежуточные сроки 550 млн активных пользователей и более одного миллиарда в долгосрочной перспективе, но в итоге число активных пользователей не превышало 330 млн человек — рост пользователей Twitter остался неизменным, что привело к резкому падению курса его акций.

В иске говорилось, что глава Twitter Джек Дорси, член правления Эван Уильямс и бывший гендиректор Дик Костоло скрывали факт замедленного роста пользователей в Twitter, но «продавали свои личные акции за сотни миллионов долларов». В жалобе утверждалось, что компания отслеживала ежедневных активных пользователей, но к началу 2015 года не раскрыла эту информацию своим инвесторам.

Теперь в Twitter согласились заплатить сумму. Там заявили, что окончательное соглашение об урегулировании не будет «включать признание какой либо вины со стороны компании или любого из ответчиков».

Соглашение еще требует одобрения суда. Его рассмотрят в ближайшее время.