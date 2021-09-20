В Украину возвращаются заморозки. Синоптики объявили штормовое предупреждение

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На этой неделе в Украину придут заморозки, в ночь на 22 сентября в западных областях прогнозируется снижение температуры на поверхности почвы до 0...-3 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

По данным синоптиков, в следующую ночь, 23 сентября, заморозки ожидаются в большинстве регионов, кроме юга, востока и Закарпатья (І уровень опасности, желтый).

Кроме этого, в УГМЦ уточнили, что в Киевской области в ночь на 23 сентября на поверхности почвы также возможны заморозки 0...-3 °С.