Правительство продлило адаптивный карантин до конца 2021 года

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

Кабинет Министров Украины принял решение продлить адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщает Минздрав.

«Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье — прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что 21 сентября состоится заседание комиссии, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают желтый уровень карантина.

В этом случае будут действовать такие карантинные ограничения:

запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест;

за одним столиком в заведениях питания может сидеть не более четырех человек.

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей в расчете один человек на 10 кв. метров.

В то же время, ограничения «желтого» уровня эпидопасности не будут применяться, если все посетители и не менее 80% работников заведений будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 часов) результат ПЦР или экспресс-тестирования.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников следует пользоваться международными свидетельствами, «желтыми» или «зелеными» внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 часа) ПЦР-теста или экспресс-тестировании на антиген.

Что касается образовательного процесса, то учебные заведения будут работать при условии наличия не менее чем у 80% сотрудников хотя бы одной прививки.