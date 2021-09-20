Синоптики сообщили о завершении в Киеве метеорологического лета
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Синоптики сообщили о завершении в Киеве метеорологического лета. В дальнейшем температура будет снижаться.
Об этом пишет пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
«Нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18 сентября и в целом продолжалось 128 дней. Самым длинным лето было в 2012 году — оно длилось 166 дней», — говорится в сообщении.
С 19 сентября в Киеве наступила метеорологическая осень. По климатической норме она началась на три дня позже. В прошлом году метеорологическая осень пришла в столицу 15 октября.
- Лето-2021 стало вторым самым жарким в Киеве за последние 140 лет, превысив климатическую норму на 1,9 градуса. По данным наблюдений, средняя температура воздуха летом в Киеве составляла 22,3 °С.