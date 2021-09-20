Силовики задержали боевика, который в 2014 году штурмовал управления СБУ в Луганске
- Автор:
- София Телишевская
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Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика «ЛНР», который в 2014 году участвовал в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам.
Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления и по указанию главарей искал документы. Также подозреваемый участвовал в разграблении и уничтожении техники, которая была в здании СБУ.
После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе в захваченное здание.
Позже боевик нес «службу» на блокпосту возле Станицы Луганской, где проверял документы граждан, которые пересекали мост через Северский Донец.
Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганской области.
В результате контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали недалеко от поселка Белокуракино.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. За участие в незаконных вооруженных формированиях ему грозит до восьми лет лишения свободы.
- Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками с другой. В настоящее время последние контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину. По состоянию на 20 сентября 2021 года Луганск находится под контролем оккупантов.