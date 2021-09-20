Правоохранители задержали экс-чиновника МВД, организовавшего расстрелы на Майдане

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Юрия Спасских. Во время Революции Достоинства он организовал теракт и убийство митингующих, после чего начал скрываться от органов следствия.

В сентябре текущего года Спасских объявили в розыск, сообщает Офис генпрокурора, а «Украинская правда» называет имя чиновника.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, «выполняя явно преступный приказ руководства МВД и превышая власть, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины, организовал террористический акт и убийство митингующих».

В результате таких действий погибло три человека, еще 14 — получили тяжелые телесные повреждения, а 59 — средней тяжести.

Спасских инкриминируют организацию теракта, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, умышленные убийства и законченные покушения на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Государственного бюро расследований.

В апреле 2014 года Юрия Спасских задержало ФСБ по подозрению в организации похищения Андрея Портнова, который после победы Майдана бежал в Россию, но затем вернулся в Украину.

Спасских вышел в 2017 году и вернулся в Украину, где его задержали украинские спецслужбы по подозрению в разгоне протестующих в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. После задержания Спасский получил второе подозрение — в силовом разгоне Майдана 18 февраля 2014 года, когда погибли люди.