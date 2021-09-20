В Южной Африке пчелы убили 63 пингвинов, которым грозит исчезновение

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Dick Daniels

Южноафриканский фонд охраны прибрежных птиц сообщил, что рой пчел убил 63 африканских пингвинов, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает The Guardian.

Животных нашли мертвыми в Саймонс-тауне, небольшом городке недалеко от Кейптауна. Этот район является национальным парком, и медоносные пчелы мыса является частью экосистемы.

Образцы, которые взяли у пингвинов, отправили для тестирования на заболевания и токсикологию. Они показали, что пингвины было здоровыми и без внешних физических повреждений. Вскрытие показало, что у всех пингвинов было несколько укусов пчел.

«После исследований мы обнаружили укусы пчел вокруг глаз пингвинов. Это очень редкое явление. Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность. На месте происшествия также были мертвые пчелы», — сказал ветеринар из фонда Дэвид Робертс.

Африканские пингвины, которые населяют побережье и острова южной части Африки, внесены в красный список Международного союза охраны природы, что означает высокий риск их исчезновения.