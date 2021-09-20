В Украине за сутки более 2 тысяч новых больных ковидом. Вакцинировали от него 36 тысяч человек
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки 19 сентября выявили 2 265 новых случаев коронавируса, вакцинировали от него 36 029 человек.
Об этом утром 20 сентября сообщило Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных выявили в Харьковской (218), Черновицкой (200), Одесской (182), Тернопольской (174) областях и в городе Киев (183). Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 44 человека, выздоровели 565.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 20 сентября в Украине выявили 2 350 646 случаев коронавируса. Выздоровели от него 2 231 417 человек, умерли 54 919 больных.
Что касается вакцинации, 18 сентября сделали 36 029 прививок. Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинированы 5 152 834 человека.
- В Украине растет количество больных коронавирусом. Так, например, в сентябре впервые с мая зафиксировали более 6 тысяч новых больных за сутки.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.