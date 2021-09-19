Подарок к отставке. В Германии создали плюшевого медведя Меркель

Новости

Nicolas Armer / dpa

В Германии по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера выпустили коллекционную партию плюшевых медведей, похожих на Меркель.

Об этом пишет Stern.

Партия в 500 штук создана известной фабрикой города Кобург. Она выпускала игрушки Барака Обамы, короля Людвига, королевы Елизаветы II и других политиков.

Одного медведя под номером 16 подарят лично Меркель. Цифра символизирует количество лет, которые Меркель провела на посту канцлера.

Остальные смогут купить игрушку по цене €189. «Это не детские игрушки, это коллекционные вещи», — пояснил директор фабрики Мартин Герман.