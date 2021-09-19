Подарок к отставке. В Германии создали плюшевого медведя Меркель
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nicolas Armer / dpa
В Германии по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера выпустили коллекционную партию плюшевых медведей, похожих на Меркель.
Об этом пишет Stern.
Партия в 500 штук создана известной фабрикой города Кобург. Она выпускала игрушки Барака Обамы, короля Людвига, королевы Елизаветы II и других политиков.
Одного медведя под номером 16 подарят лично Меркель. Цифра символизирует количество лет, которые Меркель провела на посту канцлера.
Остальные смогут купить игрушку по цене €189. «Это не детские игрушки, это коллекционные вещи», — пояснил директор фабрики Мартин Герман.
- Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября. Нынешний канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны более 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании.
- После ухода с должности она будет получать ежемесячно €15 тысяч пенсии.